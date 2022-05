Descartan más plazas para ferrocarrileros en sur de Veracruz

Por el momento no habrá apertura de nuevas plazas para ferrocarrileros en la Sección 53, confirmó el líder del sindicato en Coatzacoalcos, Vicente Ramón Uscanga.Sin embargo, mencionó que los 380 trabajadores que actualmente integran el STFRM tienen condiciones laborales óptimas, aunado al trabajo venidero que augura el reciente bautizo del ferrobuque Mayan.Y es que reconoció que su arranque de actividades en la Administración Portuaria Integral (API) en este puerto, significa que haya más movimiento de carga y por ende, de viajes del ferrocarril."Ferrosur venía trabajando con el ferrobuque ya hace algunos años, obviamente con nueva embarcación se mejoran las condiciones de trabajo y de toda la mercancía que se pueda movilizar y por consecuencia a nosotros nos da estabilidad porque sabemos que hay trabajo y al final le corresponde a Ferrosur llevar ese tipo de movimientos", dijo.Recordó que a inicios de año el líder nacional de los ferrocarrileros anunció una serie de aumentos en los salarios, lo que ha garantizado el trabajo y sobre todo la unidad sindical."Los beneficios han logrado una unidad sindical, unidad laboral que representa que entre empresa y sindicato se pueda trabajar en concordia porque hoy estamos de ganar y ganar y todo lo que consiga Víctor Flores repercute en una estabilidad económica, emocional y unidad sindical y laboral", dijo.Reiteró que pese a todas las situaciones habidas en el país, el sindicato se sigue manteniendo fuerte."Nos seguimos mantenimiento a pesar de todas las situaciones que pueda haber en el país y los momentos críticos, hasta hoy nos hemos mantenido con nuestra plantilla estable, no ha habido recortes, en algunas áreas puede haber reacomodo y el personal sigue más de 380 trabajadores, por el momento no hay ese planteamiento, lo importante es mantener los que están, lo que venga es cuestión de las inversiones que se vayan haciendo y lo que se genera con el movimiento de carga, si hay da pautas que pudieran abrirse plazas en ciertas áreas, pero por el momento no, por ahora estamos bien y esforzándonos cada día", finalizó.