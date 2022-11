Descartan perder recurso destinado para Universidad del Bienestar en Río Blanco

El delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, descartó que se vaya a perder el recurso destinado para la edificación de la Universidad “Benito Juárez” en Río Blanco a pesar de que está a punto de concluir el año y no se ha concretado.Indicó que además de esta problemática también en Papantla se tiene otra situación, ya que ahí la gente pide que se haga en un terreno que es federal en donde se encuentra el INI, pero también han encontrado ahí algunas resistencias.A pesar de ello, indicó que esas instituciones se harán “en donde se tengan que hacer”, pues es algo que la gente demanda.Recordó que la educación es un derecho, no un privilegio, por lo que nadie debería impedir que se hagan las universidades.Mencionó que, si bien hay algunas autoridades que no apoyan a su gente por razones que se desconocen, otras sí tienen la disposición.Comentó el caso de varios alcaldes, que al conocer que habría más universidades del Bienestar que ofertarían las carreras de Medicina y Enfermería en seguida se comunicaron para ofrecer terrenos en sus municipios, como el de Tequila, Calcahualco y la de Tomatlán, quienes se comunicaron para decirle que ellos se apuntaban.