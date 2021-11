Descartan problemas para contribuyentes por impuesto a depósitos en efectivo

La Síndica del Contribuyente de la CANACO Orizaba ante el SAT, María Elena Pablo Urquía, señaló que el impuesto que habrá a los depósitos en efectivo no debe atemorizar a los causantes.Recordó que hace varios años ya se había aplicado ese gravamen, que era conocido precisamente como IDE, y ahora regresa para aplicarse en cantidades arriba de los 15 mil.Sin embargo, indicó, esto no representa un impuesto más, pues los contribuyentes lo podrán acreditar contra otros gravámenes, con lo que será “una especie de traslado”.Mencionó que el descuento de ese impuesto lo hará directamente el banco y el ciudadano recibirá su constancia de la retención.Pablo Urquía remarcó que la gente no debe sentir temor, pues no tendrá afectaciones y todo irá en función de cómo esté registrado ante el SAT y los controles que tenga.Señaló que lo que se persigue con la Reforma Fiscal es tener a los contribuyentes cautivos, pero también ordenados, y si una persona es ordenada, puede llevar él mismo su contabilidad, sin necesidad de contratar un contador.Expuso que actualmente se tiene un régimen simplificado y se cambiará por otro “de confianza”, y con invertir un poco de su tiempo, las personas físicas y morales que no rebasen un tope de ingresos podrán cumplir con sus obligaciones ellas mismas y llevar una buena administración.