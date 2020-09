Descartan que se disparen divorcios en Coatepec

El oficial del Registro Civil en Coatepec, Luis Polanco Contreras, indicó que, aunque algunas parejas ya se han acercado para llevar a cabo trámites de divorcios, este procedimiento no se ha “disparado” como el caso de otros municipios.



Recordó que los Juzgados también pararon labores y trámites, por lo que en estos momentos que fueron reabiertos están entregando las resoluciones a los interesados, por ello ya se acercan al Registro Civil.



“Se están acercando algunas parejas también a solicitar lo relacionado con divorcios, tanto de la parte de común acuerdo directo en oficina o con los documentos que les están entregando en el Juzgado, los cuales estuvieron también sin labores y creo que en estos momentos les están dando sus resoluciones para que las presenten ante el Registro”, mencionó.



Por otro lado, aseguró que el número de defunciones durante la pandemia no ha aumentado y las gráficas de la dependencia están dentro de lo normal.



“En Coatepec no aumentó mucho el número de defunciones, estamos ante una gráfica casi normal, más que nada la Capital y las ciudades grandes tuvieron un poco más”, concluyó.