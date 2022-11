Desconfían docentes de calendario de pagos anunciado por Gobierno estatal

Los docentes que se manifestaron este jueves, desde las 8:00 horas en la plaza Lerdo de Xalapa, reiteraron su desconfianza en el calendario de pago del incremento salarial anunciado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).En representación de los docentes inconformes, Uriel Rubio González recordó que no es la primera vez que se estipulan fechas para cumplir los compromisos y éstas se incumplen, como precisó, ocurrió con la promoción horizontal.“No confiamos en el calendario de pagos que se ha establecido, aunque se ha emitido de manera federal porque no es la primera vez que se incumple con estos pagos. Exactamente hace un año se realizó un movimiento similar al que estamos presenciando en este momento por la falta de pago de la promoción horizontal”, expresó.Explicó que en esa ocasión el dinero se retrasó y los afectados tuvieron que manifestarse en el centro capitalino para exigir su pago, hasta que finalmente lo recibieron pero en partes.“La pregunta es ¿por qué los maestros tenemos que seguir esperando al contentillo de las autoridades?, si el dinero ya está destinado desde la Federación y en el caso del incremento se dice que es retroactivo desde enero del presente año, se declaró en mayo y en septiembre estaba liberado el recurso”, expuso Rubio González.Asimismo, afirmó que aunque los líderes sindicales son las voces oficiales del magisterio, ahora no los reconocen para mediar en el conflicto, sino que seguirán como base exigiendo que les sea depositado el aumento.Junto con otros de sus colegas molestos con el incumplimiento, refutó las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que los docentes están mal informados sobre la situación de impago de este aumento salarial.“Queremos decirle al Gobernador que estamos perfectamente informados y escuchamos y leemos las noticias todos los días y los seguimos en todas sus redes sociales porque nos importa lo que usted dice a favor y en contra del magisterio”, detalló el profesor de Xalapa.Ante la pregunta de si les había faltado previsión de este compromiso, respondió que “si ellos no entendían la tabla del 1” y no sabían la manera en cómo se tenía que distribuir el dinero, no era culpa de los profesores.“Ellos tenían que hacer las gestiones que les correspondían como administración y administración de los recursos para que estuvieran a tiempo y evitar este tipo de descontentos”, insistió el manifestante.