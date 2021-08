Desconoce Colectivo de Familiares de Desaparecidos cuándo regresaría a fosas de Los Arenales

Con el fin de conocer cómo va el caso de las fosas clandestinas de Los Arenales, en el municipio de Río Blanco, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos se reunieron la tarde de este viernes.



Araceli Salcedo Jiménez, representante de la agrupación, recordó que desde hace tiempo se estuvo solicitando el informe de los avances que se tienen en ese caso y este día por fin se llevó a cabo.



Recordó que en ese lugar se logró la recuperación de 20 cuerpos, de los cuales únicamente dos se identificaron, pero de 18 más no se sabe a la fecha si había algún reconocimiento.



Mencionó que no se sabe cuándo podrían regresar a buscar en ese lugar, en donde sus suspendieron los trabajos por motivos de seguridad, mas no porque se hubiera agotado ese sitio.



Recordó que los dos cuerpos identificados en ese lugar fueron de familiares de los integrantes del Colectivo, por lo que había mucha esperanza de que hubiera más de las personas que están buscando para que las familias tengan un poco de paz.



Sobre la recuperación de cinco cuerpos en la última fosa del tercer predio de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, reconoció que no es la primera vez que les pasa, ya que, en el segundo predio, en donde trabajaron con las autoridades de la Fiscalía General de la República, también en alguna fosa se recuperaron hasta cuatro cuerpos que no tienen más de un año de haber sido inhumados clandestinamente.