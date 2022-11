Desconoce Gobierno Federal si “La Barbie” sigue detenido o fue liberado en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno desconoce si Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” sigue detenido o no en Estados Unidos.En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal indicó que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya están pidiendo información al Gobierno de Joe Biden sobre este hecho, pues recordó que la sentencia de “La Barbie” era de varios años y de que en México hay denuncias presentadas en su contra.En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que si fue liberado se deberá conocer cuál fue el arreglo con la autoridades judiciales del país vecino.“No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no. Esto se dio a conocer ayer, por el periódico Milenio, quién sabe cuál es su fuente. Desde luego debe de ser una agencia estadounidense, porque ni modo que se esté buscando en la lista de todos los presos si estaban o no están. Alguien sabía o quiere que se supiera y filtró la información, pero también hay que ver si es cierto. Porque se está pidiendo información y ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad”.“Hoy se va a saber. Si no está preso hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era de varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano. En el transcurso del día, mañana se va a saber todo, y no nos adelantemos. Hay que esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo”, dijo.