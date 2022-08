Desconoce Ricardo Ahued si el “Festival Musical de las Flores” es un evento real

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo desconocer si es cierta la realización del Primer Festival Musical de las Flores que supuestamente se realizará el 18 de enero de 2023, cuya presentación circula en redes sociales desde la semana pasada.No obstante, apuntó que instruirá a la Dirección de Desarrollo Económico para que a través del área de Comercio y también de la Dirección de Ingresos, se revise la veracidad del espectáculo artístico y en caso de que sea verdadero, constatar que cuente con los permisos respectivos."No se tiene problemas con que haya festivales de música o de las flores, lo vamos a revisar, quizás está en tránsito algún permiso, vamos a revisarlo y no decir cosas a la ligera. Quiero decir, soy franco y honesto, no tengo conocimiento, lo revisaremos", puntualizó el munícipe.Y es que de acuerdo con la imagen circulada en Facebook y otras plataformas digitales, supuestamente actuarían los grupos y cantantes Caifanes, Maná, Bronco, Residente, Kumbia Kings, y los Aguas Aguas, estableciéndose que las entradas estarían disponibles a partir del próximo 18 de septiembre."Mejor para no menospreciar o desmotivar algo, lo investigo y digo con algo ya muy serio, no sea que vayamos, como se dice vulgarmente, a meter la pata indebidamente. Estamos abiertos, que lo cheque Comercio, tal vez están en un trámite y qué bueno que se haga algo", reafirmó el edil xalapeño.Ricardo Ahued aseveró que su administración está para apoyar a la realización de eventos siempre que se hagan en el marco de la Ley y respetando la normativa que rige las actividades masivas en espacios públicos."Las iniciativas sociales, culturales, juveniles, como dijimos, estamos abiertos para que las podamos conformar. Habría que revisar, orientarlas y orientarlos, cuál es la forma, y no tengamos un incumplimiento a una norma tanto en la vía pública como del tema de Comercio y demás y les podemos apoyar para que la gente participe", ahondó.El presidente municipal capitalino se dijo complacido que las personas o empresarios de la ciudad tenga iniciativa para efectuar actividades artísticas y musicales, refrendando que es importante que se acerquen a la autoridad municipal para que su realización se haga "arropada" por toda la normatividad vigente.