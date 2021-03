Desconoce Síndica si asumirá la alcaldía de Orizaba; “no quiero anticiparme”

La síndica de Orizaba, Araceli Reyes Abarca, que sería la que asumiría el cargo si es que el alcalde suplente no quiere quedarse al frente del Ayuntamiento por 90 días, dijo que le preocupa el tema de la seguridad y la policía municipal.



Entrevistada en referencia al tema de quién asumirá las riendas como presidente municipal ahora que el alcalde Igor Rojí López se irá de licencia a partir del 8 de marzo, apuntó que además de eso le preocupa las condiciones en las que está la Policía Municipal.



Dijo que el Igor Rojí tomando una decisión propia envió a los policías a otro estado al examen de control y confianza, pero se teme que esto sea una forma de no estar acatando los lineamientos que marca el Gobierno del Estado.



"Queremos tener una relación con el Gobierno del Estado para que los protocolos, se den conforme a lo estipulado; no queremos caer en una irregularidad y que posteriormente nos hagan algún tipo de señalamiento. La principal situación de incertidumbre que tenemos todos los ediles es la seguridad, sí nos van a regresar a la policía o si se va a seguir con la estatal y durante cuánto tiempo".



Indicó que esperarán que les notifique el Congreso del Estado, si quiere o no el suplente José Luis Spíndola asumir el cargo. "Es importante saber el plan de trabajo del alcalde Rojí y qué cosas deja pendiente. No hemos establecido una conversación formal y con todo lo que se maneja de información en las redes de que, si se va a ir y otros que no se va ir, no sabemos.



Independientemente de que asuma la responsabilidad como candidato ya tiene su licencia por 90 días y lo que la haga con esos días no es de nuestra incumbencia, pero nosotros como ediles sí tenemos que asumir la responsabilidad en caso de que él no esté".



A pregunta expresa si ella asumiría el cargo en dado caso que el suplente no acepte, dijo que no lo tienen definido. "Tendríamos que ver las condiciones como se va a manejar, además como dirían vulgarmente yo no me quiero comer la torta antes de, porque no sabemos cómo se le vayan a presentar al alcalde Igor las cosas, que tal si él regresa o si se va los 90 días: no quiero anticiparme".