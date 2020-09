Desde 2012, Puerto de Veracruz sirvió de punto de entrada de droga y armas

Un reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas revelan el ingreso y aseguramiento de drogas, armas y contrabando por el Puerto de Veracruz de 2012 a la fecha.



Antes de concluir el primer semestre de 2020, la Aduana aseguró en el puerto de Veracruz mercancía de importación o exportación prohibida, o sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias.



El compendio del SAT, en respuesta a una solicitud de Transparencia, indica que en 2012 la Aduana en Veracruz aseguró 32 mil kilogramos de monometilamina, 273 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 997 kilogramos de semilla de amapola.



Los operativos realizados en mayo, julio y noviembre de ese año no arrojaron ninguna persona detenida o consignada al Ministerio Público federal.



En 2017, Aduanas aseguró el 31 de enero 4.15 kilogramos de silicatos de magnesio adicionadas de aproximadamente 10 por ciento de cocaína base y el 21 de diciembre, la dependencia detectó 401.9 kilogramos de clorhidrato de cocaína.



El 10 de junio y el 28 de diciembre, igual aseguró dos armas de fuego: una tipo revolver y una de avancarga con un cartucho útil calibre 20.



En 2018, el 28 de marzo, la Aduana decomisó 422.47 kilogramos de clorhidrato de cocaína.



De los operativos citados, la Aduana en Veracruz no detuvo a personas.



En Aduana de Tuxpan, el 17 de abril de 2015, la dependencia aseguró 10 gramos de mariguana y consignó a una persona ante las autoridades correspondientes.



En 2016, la Aduana tuxpeña aseguró un arma corta el 11 de febrero; 50 gramos de mariguana el 1º de marzo y tres cápsulas de Clobenzorex y 50 gramos de mariguana el 22 de abril. Por las tres acciones se consignó al Ministerio Público a tres personas distintas.



Posteriormente, la Aduana Tuxpan aseguró 28 paquetes de cocaína el 13 de enero de 2019.



En el caso de la Aduana de Veracruz en el transcurso de 2020 realizó 80 aseguramientos de mercancía y artículos prohibidos por el artículo 151 de la Ley de Aduanas del país.



En estos se incluyen adornos, juguetes, muebles, sillas, detector de metales, acero, maquinaria, granito, ductos, reguladores automáticos de voltaje, cárnicos, alimentos para animales, calzado, paneles de construcción de cámaras frigoríficas, ejes de acero, artículos para la construcción, vino, arroz y cerámica.