Desde abril no hay bodas en Coatepec: Registro Civil

El encargado del Registro Civil en Coatepec, Luis Polanco, indicó que las bodas continúan suspendidas debido a la pandemia de COVID-19 y las últimas celebraciones en el Pueblo Mágico fueron en el mes de abril.



“En Coatepec, creo en todo el Estado, no hay autorización de momento para celebrar bodas por lo civil, los últimos matrimonios fueron en el mes de abril y después de eso se suspendieron”, acotó.



Indicó que por el momento esa institución sólo está dando trámite a registros de nacimientos, defunciones y copias certificadas de actas.



“Vino la indicación de sólo atender registros de niños, defunciones y para los que tuviéramos oportunidad copias certificadas de actas. En la institución, como ha sido la instrucción del gobierno, tenemos las puertas abiertas los 365 días del año, estamos elaborando copias certificadas para quien las solicite y estamos al pendiente con otros trámites”, detalló.



El funcionario público agregó que aún no hay saturación de actas certificadas, esto ante las inscripciones en escuelas, sin embargo, recomendó hacer este trámite a tiempo y no a la última hora, pues tarda algunos días en efectuarse.



“Aún no tenemos una saturación de copias, hay muchas personas que en este momento están por venir y en segundo lugar seguramente están aprovechando el internet, bajarlas de la página y con esto el ahorro de la visita a las oficialías. Sugiero que no sea de última hora porque si nos saturamos nos tardamos algunos días para entregarlas, el precio es de 96 pesos por copia certificada”, concluyó.