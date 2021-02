Desde diciembre cayó domo en parque de Medellín de Bravo; nadie lo atiende

A más de un mes de que el domo del parque central del fraccionamiento Arboledas San Ramón, en Medellín de Bravo, colapsara y una parte cayera, habitantes de la zona piden al Ayuntamiento que intervenga para evitar que pueda dejar más daños.



Explicaron que con el evento del “norte” del pasado 24 de diciembre, el domo se desplomó y desde entonces no han acudido a atender el llamado de los vecinos.



“El norte del 24 lo tumbó, ya estaba en muy mal estado, se le ha pedido al Ayuntamiento mantenimiento pero nadie hace caso, ahora ya se cayó y ahí ha estado, nadie ha venido a retirar nada y hay riesgo de que se siga cayendo, es un peligro para los vecinos porque los vientos se vienen fuertes y tiene mucha corrosión", dijo Armando, uno de los habitantes.



Señalan que desde hace 12 años no se atendió al domo del parque, pese a que antes del paso del Frente Frío 23, el cual derribó la estructura, ya se había solicitado la intervención de las autoridades municipales, no les hicieron caso y finalmente colapsó.



Advierten que el riesgo de que se desplome por completo está latente y aún así, el personal del Ayuntamiento no ha dado respuesta a los reportes.



Dicho domo se encuentra en la avenida Verdel de San Pedro y Jardín de San Bartolomé, del fraccionamiento Arboledas San Ramón.