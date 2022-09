Desde el Congreso presionan a alcaldes a contratar determinados despachos contables

Los sobornos y amenazas a los alcaldes para que contraten ciertos despachos contables para revisar cuentas públicas, inician en el Congreso del Estado, expresó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, al señalar a los legisladores morenistas como los “rateros” que engañan y amenazan a los presidentes municipales, con el único objetivo de robarles sus recursos.“Hay que decirlo, no está ajeno de este tema. El Congreso del Estado lo ha venido haciendo, apretando a alcaldes para contratar despachos contables que según están muy amarrados en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y es una mentira, todo es robarles dinero a los alcaldes”, expuso.Y es que reveló, que luego de hostigarlos hasta que contratan los despachos que son manejados por los prestanombres de los diputados morenistas, no les otorgan ningún tipo de servicio y únicamente los perjudican.“Los alcaldes caen porque son amenazados directamente por el Congreso del estado, porque, aunque les dicen que deben de contratar para salir bien en las cuentas públicas, la realidad es que también los amenazan con que, en caso de no hacerlo, se las verán en la fiscalización”.Al definir como lamentable el “negocio sucio” en el Congreso local, agregó que es una Legislatura que en los últimos dos períodos ha estado desaparecida y se ha vuelto un “nido de ladrones”.“Son unos corruptos que no sirven para legislar. Nada más sirven para robar y para amenazar a los alcaldes”, dijo al señalar que ahí es donde la Fiscalía General del Estado (FGE) tendría que actuar.Y es que criticó que diputados locales pidan a los exalcaldes que denuncien, cuando es bien sabido que por tratarse de diputados morenistas no les harán nada.“Dicen: ‘denuncien’; pero cómo van a denunciar si todo lo tienen cooptado, si alguien va a denunciar al presidente de la Junta de Coordinación Política por corrupción ni van a recibir la denuncia. Eso es muy lamentable”, sostuvo.Ante ello, Jesús Velázquez exhortó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, a revisar el actuar de los diputados morenistas que se están prestando a este tipo de cosas y de ser verdad, tendría que actuar en contra de ellos, trátese de quien se trate.“¿No que todo iba a cambiar? Pues que metan a la cárcel a sus propios corruptos, eso deberían estar haciendo, fijarse desde dónde viene este hilo corruptor en las alcaldías de Veracruz”.Insistió en que este tipo de hechos se han dado desde que inició la actual administración, donde se permite la presión y amenaza a los ediles, con el único objetivo de cobrar moches a los ayuntamientos.Añadió que la Auditora, aunque trate de hacer bien su trabajo, tiene que estar respaldada por un Congreso que debe de dejar de prestarse a este tipo de artimañas, ya que está ensuciando al ORFIS.“Todo esto viene del Congreso del Estado, ahí es donde inicia la corrupción con estos despachos y la Fiscalía tiene que atender las denuncias públicas y actuar”, concluyó.