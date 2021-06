Desde el OPLE, demandan a SSP proteger Consejo Distrital de Misantla

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Quintín Antar Dovarganes Escandón, llamó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a garantizar la seguridad en el Consejo Distrital de Misantla, donde ante las presiones que ejercen simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) los dos policías estatales que custodiaban el inmueble, decidieron marcharse.



Asimismo, pidió a la representación ante el Consejo General y a las dirigencias estatal y nacional de este instituto político, pedir a sus correligionarios que tienen sitiado el órgano desconcentrado que permitan continuar sus trabajos de conteo de las actas de escrutinio y cómputo.



“Solicito al gobernador Cuitláhuac García Jiménez respetuosamente que gire las instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que resguarden la seguridad pública en las inmediaciones del Consejo Distrital de Misantla, garantizando así la integridad de las personas y la continuidad del procedimiento de conteo”, dijo en su intervención.



Cuestionó que la representación del PT haya pedido al pleno comicial la atracción del cómputo y que se realizará en Xalapa, cuando aún no existían problemáticas en materia de seguridad o de amenaza para el Consejo, pero que ya están ocurriendo en ese lugar.



Dovarganes Escandón recordó que si los partidos no hacen algo para apaciguar a sus adeptos, estarían incurriendo en “culpa in vigilando” por la comisión de actos delictivos que realizan sus candidatos y simpatizantes en contra del orden social y las instituciones democráticas.



“Hacerles conscientes de la importancia que tiene para la democracia veracruzana la finalización de los procedimientos electorales dentro del marco del respeto”, sostuvo en sus palabras.