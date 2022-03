Hola, buenos días:Los vecinos de la calle Aguascalientes en la colonia Progreso Macuiltépetl queremos hacer una denuncia debido a la escasez de agua.Desde el día viernes, la cuadra de la calle Aguascalientes entre Tepic y Saltillo no tiene agua y no sabemos hasta cuándo regresará.De igual modo, la cuadra que se encuentra entre la calle Saltillo y calle Soconusco se encuentra carente de agua desde el mismo día.Hemos querido ponernos en contacto con CMAS, se hizo una llamada el día de ayer lunes pero no dieron respuesta, de igual forma les escribimos por Messenger y tampoco respondieron.Ojalá a través de su medio nos hagan caso y nos den una respuesta de cuándo reestablecen el servicio.Muchas gracias.