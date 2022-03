Desde este sábado cambia el delito de Ultrajes a la Autoridad en Veracruz

A partir de este sábado queda invalidado el artículo 331 y la fracción II del artículo 371 del Código Penal de Veracruz, donde se aborda el delito de Ultrajes a la Autoridad.Y es que entró en vigor la sentencia de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) que declaró la invalidez de los Ultrajes, misma que surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor la reforma a ambos artículos. La medida fue impugnada mediante la Acción de Inconstitucionalidad 66/2021, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH).El Congreso del Estado corrigió la redacción del texto del Código Penal en la versión digital acatando las disposiciones de la SCJN.En el Capítulo XIII de ultrajes a la autoridad se mantiene la redacción del artículo 331, aunque se coloca una nota que al calce dice, “declarado invalido por sentencia de la SCJN”.Hay que recordar que en la sesión del pasado 28 de febrero, los ministros de la SCJN declararon la invalidez del tipo penal del delito de ultrajes a la autoridad.Lo anterior, debido a que el artículo contenía una restricción al derecho de libertad de expresión, por lo que debía ser sometido a un test tripartito; escrutinio que no se superó, pues no cumple con el principio de taxatividad. Es decir, no limita razonablemente el tipo de conductas que pueden actualizarlo, lo que genera incertidumbre en los destinatarios de la norma y un efecto inhibitorio en el ejercicio de este derecho (la libertad de expresión).En la sesión del 3 de marzo se aprobaron los efectos de la sentencia, en donde los ministros declararon también la invalidez por extensión de la fracción III del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, que establece una agravante al delito de ultrajes a la autoridad, en tanto dicho tipo penal fue declarado inconstitucional en la sesión anterior.Y determinaron que los efectos de la sentencia serán retroactivos al 12 de marzo del 2021.Asimismo, en la redacción del articulo 371 fracción II, el Congreso del Estado colocó la nota “declarada invalida por sentencia de la SCJN”.