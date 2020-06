Desde hace 10 años, aseguradora no indemniza a hombre, en Coatzacoalcos

Un habitante de Coatzacoalcos se manifestó este lunes afuera de las oficinas de la aseguradora Quálitas para exigir el pago de una indemnización por un accidente que sufrió hace 10 años.



Se trata de Marcelo González Juan, externó que la empresa le ha dado largas a lo largo de 10 años y hasta el momento no le paga por los daños que sufrió tras ser atropellado y por lo que quedó mal de una pierna.



Acompañado de familiares y amigos, con cartulina en mano solicitó a la empresa cumplir con su obligación.



“Quálitas no quiere hacerse responsable de lo que me pasó, no quiere pagarme y hacerse responsable, esa es la exigencia que hacemos a Quálitas, que me pague a mí”, dijo.

Recordó que en su momento ya el pago fue aceptado por un juez, y pese a ello la empresa no ha cumplido con el mandato.



“Exigimos que me pague, son 10 años del problema, no se han tomado la molestia de cubrir gastos médicos, una vez les pedí apoyo si me podían mandar con un médico porque tenía unos dolores y me dijeron que sí, pero si les otorgara el perdón, pero no se me hacía justo”, abundó el ciudadano afectado.



Relató que a consecuencia del accidente no puede caminar bien pues perdió dos centímetros en uno de sus pies y por eso ahora necesita zapatos ortopédicos.



“La licenciada Cintia quedó formal de pagar hace un año y cuatro meses, me mandaron a hacer una cuenta para el depósito y el día del pago me dicen que no, sacaron un amparo y alargaron el proceso, ahora ya estamos en la última instancia, se terminó el asunto y no nos quieren pagar”, agregó.



González Juan aclaró que incluso la persona que lo atropelló tampoco ha recibido el monto correspondiente al pago que hizo por los daños a su vehículo.