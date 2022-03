Desde hace 11 años, extrabajadores municipales de Tlacojalpan no pueden cobrar laudo

Después de 11 años de protestas, extrabajadores del Ayuntamiento de Tlacojalpan siguen luchando por que se les haga efectivo el pago de laudo que asciende a más de 6 millones de pesos.El representante legal de los trabajadores, Marco Tulio Colonna Sosa, señaló que dicho laudo se debe al despido injustificado de los trabajadores de aquel municipio y aunque se han presentado denuncias ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje este no ha dado solución alguna.Explicó que debido a una reforma a la Ley Estatal de Servicio Civil, hecha en el gobierno de Javier Duarte no se puede efectuar la liquidación de este laudo por otros medios, como el embargo."En el Gobierno de Javier Duarte, mandaron a hacer una reforma a esa ley, de tal suerte que ahora no hay manera alguna mediante la cual se pueda hacer efectivo el cobro de esos laudos (...) No se pueden embargar las cuentas, se prohibió con esa reforma embargar las cuentas, embargar las aportaciones, ni los bienes inmuebles, como están afectos a un servicio público, son inembargables", comentó.Expresó que en el Estado, no se cumplen las garantías a la seguridad y justicia laboral de los empleados y que los dictámenes sólo están "de adorno"."Es una farsa la justicia laboral en el Estado de Veracruz, dictan un laudo y lo que tienen que hacer los trabajadores es mandarles a hacer un marco y colgarlos en su habitación para que recuerden de manera permanente que en el Estado de Veracruz no hay justicia laboral burocrática", finalizó.