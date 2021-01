Desde hace 29 años, colonia Sánchez de Tejería, en Veracruz Puerto, carece de drenaje

Vecinos de la colonia Sánchez de Tejería, en Veracruz, se quejan por los altos costos del servicio de agua potable que les está cobrando el Grupo MAS pero no cuentan con servicio de drenaje.



Señalan que en plena zona urbana, las 350 familias que habitan en esta zona que colinda con la empresa tubera Tenaris-Tamsa, tienen letrinas en sus viviendas.



Aseguran que sus terrenos están regularizados y pagan por todos los servicios.



"Ya tenemos escrituras y todo pero no tenemos drenaje, todas las casas tienen letrinas, ninguna tiene drenaje, estamos rodeados de Infonavit, Ara, Palma Real, Geo, Campestre. La queja es el cobro excesivo de agua. Al municipio hemos acudido varias veces pero que no hay lugar del tratamiento de aguas, nunca nos han dicho que no hay presupuesto", dijo Enrique Tejada Pacheco, uno de los habitantes.



Las cuentas por el consumo de agua supera los 20 mil pesos, por lo cual ya acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pero les ofrecen descuento de 3 mil pesos.



Cada 6 meses deben pagar por el desasolve de las letrinas y les cuesta alrededor de mil 300 pesos por la pipa que acude a realizar este procedimiento.



"Las letrinas tenemos que desasolvarlas cuando se llenan. Tenemos desde 1992 a la fecha, pagamos predial, tenemos escrituras, agua pero no tenemos drenaje, hay alumbrado público".



Piden la intervención del Ayuntamiento de Veracruz para que se invierta en la infraestructura de drenaje dado que pagan sus impuestos y servicios.