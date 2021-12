A tres años de haber sido despedido presuntamente de manera injustificada del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, el señor Rufo Fermín Lara Lara lamentó que su caso siga en el limbo y tal parece que se le pusieran obstáculos.Explico que su despido se dio en el 2018, cuando estaba como director Ramiro Sánchez Uranga, a quien exigió que se les dotara del material necesario para laborar en el área de mantenimiento; sin embargo, supuestamente como represalia, fue enviado a trabajar como vigilante en turnos de 12 horas, a lo cual se negó, por lo que fue despedido.Agregó que por esa razón interpuso su denuncia ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje, por lo que se abrió el expediente 8862018.Señaló que a la llegada de Pompeyo Quechulpa Pérez a la dirección de ese instituto, se acercó a él para solicitarle su apoyo como oriundo de Zongolica.Sin embargo, mencionó que a raíz de ello su expediente desapareció en Conciliación y Arbitraje y se detuvo su caso, aunque posteriormente se reanudaron las audiencias pero iba todo muy lento, "con trabas y argucias por parte del actual director del plantel".El quejoso agregó que el pasado 14 de diciembre por la tarde se encontró casualmente con el funcionario y éste le preguntó cómo iba su caso, lo que le pareció una burla de su parte, por lo que le hizo fuertes reclamos en donde le expresó que al ser el que "encabeza la corrupción en la institución, debería saberlo".El afectado demandó que se solucione su caso y que intervengan el Gobernador y el Presidente, pues se comprometieron a no robar, no mentir y a no traicionar y en la sierra de Zongolica está ocurriendo lo contrario.