Desde hace 30 años trabajan para el Gobierno; nunca les dieron plaza ni seguro

En el Poder Ejecutivo de Veracruz hay más de 10 mil empleados sin seguridad social ni nombramiento definitivo como lo marca la Ley, a pesar de que algunos trabajadores tienen hasta 20 o 30 años de servicio.Lo anterior lo expuso el secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, quien detalló que en el caso de su organización son 300 empleados en estas circunstancias“Hay compañeros con 30 años en el servicio que hasta la fecha no tienen ni su nombramiento definitivo ni la seguridad social”.“Nosotros tenemos aproximadamente 300, pero en el Gobierno del Estado tenemos conocimiento que hay más de 10 mil compañeros que ya deberían de tener ese tipo de nombramiento, que el Gobierno le dice base, pero es una confusión porque la base la otorga la misma Ley estatal del Servicio Civil”, refirió.De acuerdo con la Ley, recordó, se otorga el nombramiento definitivo después de 6 meses trabajados, pero los trabajadores temporales pueden ser de base o de confianza.“Hay una queja de que el Instituto de Pensiones tiene más jubilados que activos cuando no quieren activar a más de 10 mil trabajadores de base y de confianza que deberían de cotizar”, mencionó el dirigente.Galicia Campos lamentó que durante la pandemia algunos trabajadores fallecieron y dejaron totalmente desamparadas a sus familias y sin derecho a una pensión.“Muchos compañeros que se accidentaron también tuvieron problemas, que están inválidos y no les pagan el seguro de invalidez, muertos tenemos nosotros aproximadamente ocho que fallecieron y sus familias quedaron desamparadas”, añadió.Agregó que en Veracruz hay avances en la libertad sindical, sin embargo, aún existen pendientes en prestaciones económicas y de seguridad social.Respecto a esta situación señaló que el Gobierno del Estado no tiene ninguna justificación para no otorgar la seguridad social a sus trabajadores.