Desde hace 5 meses, taxistas piden ayuda por la pandemia; la 4T no les responde

Integrantes de la Federación Veracruzana de Transportistas, en todas sus modalidades, denunciaron el incumplimiento del crédito financiero de 25 mil pesos que se anunció por parte del Gobierno federal para los afectados por la pandemia.



El secretario general de la organización, Tomás Marín Arellano, criticó que la Secretaría del Bienestar hiciera caso omiso a las solicitudes que hizo el gremio taxista, pues desde hace meses llenaron las solicitudes para acceder al crédito y es la fecha que siguen sin respuesta.



"Los transportistas llevamos más de 5 meses que hemos presentado por escrito nuestras solicitudes y no ha habido avances, creemos que es una tomada de pelo. Queremos que se cumpla con la ley".



Son cerca de mil 500 transportistas los que no recibieron los recursos en Xalapa, y 10 mil en la zona sur de la entidad veracruzana.



"Hacemos responsable al delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en la zona sur les tomó el pelo a los dirigentes. Aquí somos mil 500 que pedimos el apoyo y en la zona sur como 10 mil", dijeron.



Lamentó que a pesar de haber cumplido con los procesos de solicitud, las autoridades los hayan engañado con este apoyo.



De no cumplir con el crédito prometido, expuso que promoverán amparos para poder tener los 25 mil pesos prometidos.