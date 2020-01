Desde hace 6 meses, SEV no paga a docentes, en Veracruz Puerto, exhiben padres

Padres de familia de la Secundaria Técnica Industrial número 1, en la ciudad de Veracruz, se manifestaron para exigir el pago para 28 docentes del plantel, quienes desde hace seis meses no han cobrado su salario y asisten a laborar.



Molestos por la situación, demandaron a la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) cumpla con los docentes, porque ya amenazaron con realizar un paro de brazos caídos si no reciben su salario, dejando sin clases a más de mil estudiantes de dos turnos.



“Somos padres de familia y todos estamos pidiendo que se cumpla a los maestros, entendemos que están pasando por una situación muy difícil porque viven de su trabajo y algunos llevan más de seis meses sin sueldo, están pasándola mal, ellos cumplen con venir a darle educación a nuestros hijos", afirmó uno de los padres.



En protesta, cerraron la vialidad de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, lo que causó molestía de los automovilistas.



Los padres de familia demandaron con urgencia al Gobierno del Estado, que se cumpla con los profesores que pasan por crisis económica y que hacen su esfurzo por asistir a clases.



"Se había puesto de brazos caídos, pero se siguen presentando y dando clases, ellos no están fallando y queremos que el Estado les pague”, señaló una madre inconforme.



De esta situación ya tiene conocimiento la Secretaria de Educación de Veracruz, pero la respuesta a los docentes es que ya se trabaja en el pago.