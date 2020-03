Desde hace años, tampoco aumentan tarifas de taxis en Coatepec y Xico

Taxistas de Coatepec y Xico lamentaron que desde hace varios años manejan las mismas tarifas, sin que haya un decremento a la gasolina y a los insumos de sus vehículos.



Refirieron que desde el 2002, no hay ninguna modificación alguna a las tarifas de este servicio público y si se han hecho incrementos han sido concientizando a la ciudadanía, quien aprueba o no estos precios.



“No ha habido ningún incremento al servicio de las tarifas del transporte público, el año pasado nosotros en Coatepec pasamos de 17 pesos a 20 como tarifa mínima y en Xico es de 20 pesos también, hay carreras que sí aplican los 20 pesos pero del Centro a la periferia hay una gran diferencia, rebasa los perímetros y la gente quiere seguir pagando los 20 pesos, ahí es donde las tarifas son desiguales y afectan al gremio del transporte en los insumos”, señalaron trabajadores del volante.



En este sentido, dijeron que es necesario que autoridades hagan algo al respecto, pues la gasolina no baja y el gremio sigue perdiendo.



“Está bien complicado ese tema, llevamos 18 años sin modificación alguna, lo hemos planteado pero se dejó de hacer por la Hacienda Fiscal, si incrementamos el pasaje debe ser de manera gradual, cada enero subía el salario minino y tendría que irse cambiando tarifas pero después de 18 años si subimos el 5 por ciento en nada nos beneficia”, dijeron.



Aseguraron que tienen que apelar a la “buena voluntad” de la población, no obstante, hay quienes no quieren pagar el costo mínimo que se maneja.



“Tratamos de cobrar 20 o 25 pesos mientras la gente no repele pero si no quieren pues nada podemos hacer, de ahí la urgencia que las autoridades correspondientes hagan algo”, concluyeron.