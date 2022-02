Desde hace años, Tecnológico de Alvarado tiene millones de pesos por aclarar

En las últimas tres Cuentas Públicas fiscalizadas, 2018, 2019 y 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Alvarado un presunto daño patrimonial por 105 millones 849 mil 387 pesos.En el año 2018, el presunto daño patrimonial fue por 92 millones 849 mil 387 pesos; en el 2029, por 11 millones 887 mil 838 pesos y en el 2010, por un millón 130 mil 859 pesos.Mientras el ORFIS continua con el proceso de desahogo de las observaciones, desde el martes de esta semana estudiantes del ITS de Alvarado mantienen tomadas las instalaciones exigiendo la destitución del director del plantel.Los estudiantes denuncian nulas condiciones académicas, administrativas y materiales y por la pérdida del proceso de certificación de calidad.Entre las irregularidades encontradas por el ente fiscalizador figuran gastos por concepto de “Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos” sin que tengan evidencia de la documentación relativa a los procesos de planeación, contratación, ejecución y entrega de los servicios que acrediten que se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.Erogaciones para adquisición de materiales y suministro, de los cuales no hay documentación comprobatoria y justificativa de la adquisición de los bienes, su aplicación respectiva y/o destino final de los bienes y servicios.Contrataciones de personal con carácter de asimilados a salarios sin la autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y erogaciones no justificadas por servicios generales, principalmente.