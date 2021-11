Desde hace años, vendedores de Plaza Clavijero adeudan a Alcaldía de Xalapa

El subdirector de Comercio, Oshman Seth Escudero Ramírez, indicó que los vendedores de la Plaza Clavijero deben ponerse al corriente con el Ayuntamiento de Xalapa, en cuanto a los adeudos que tienen con la Dirección de Ingresos.En entrevista posterior al diálogo que sostuvo junto con otros funcionarios municipales con el líder de los comerciantes, Miguel Moctezuma Gutiérrez, explicó que este pasivo con la Alcaldía se arrastra de años atrás, por lo que tienen la obligación de saldarlos y pagar como lo hacen los que tienen sus locales en los demás mercados."Los adeudos son con el Ayuntamiento, específicamente con la Dirección de Ingresos, en ejecución fiscal y hay una obligación, todos los 11 mercados, incluida la central de abastos, pagan todos sus derechos por uso de espacios públicos y aquí (en plaza Clavijero) no es la excepción", manifestó.Previo a la conversación que sostendrían en el Palacio Municipal, Escudero Ramírez reireró que debe haber orden, por lo que así como los vendedores tienen un pliego petitorio, también debe haber una respuesta contributiva por parte de los beneficiarios de estos espacios.Además, el funcionario municipal aseguró que el pasado martes se hicieron trabajos de pintura y se están programando trabajos de descacharrización, de limpieza, entre otras necesidades del espacio.Al señalar que en la administración pública los recursos son finitos y las peticiones infinitas, acotó que se van a atender los requerimientos, hasta donde el Ayuntamiento pueda, considerando que sólo le resta poco más de mes y medio para concluir."El Departamento de Mercados ha sido instruido para hacer trabajos de desinfección, en conjunto con Protección Civil y limpieza, habrá algunas cosas que por cuestiones meramente presupuestales que no van a poder proceder", expresó.Señaló que a esta área también le compete resolver el problema de la iluminación y de los baños, dos de las peticiones que tienen los comerciantes de la plaza, acotando que para mejorar esta primera situación, se han improvisado algunas lámparas pero ahora se verificará cuáles no funcionan.