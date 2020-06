Desde hace dos meses, localidad de Tlalnelhuayocan no tiene agua

Habitantes de la localidad Espina Blanca, del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, bloquearon la carretera que comunica con la cabecera municipal para exigir al alcalde David Ángeles Aguirre el servicio de agua potable, pues desde hace dos meses no lo tienen.



Los manifestantes, a unos cuantos metros del Palacio Municipal, demandaron al Edil las gestiones correspondientes ante la instancia respectiva para que les llegue el líquido a sus domicilios, ya que les fue suspendido el suministro a partir de la construcción de un fraccionamiento en la parte más alta de la comunidad.



A raíz de las obras que allí se realizan, el caudal fue desviado, lo que el Alcalde supo y se comprometió a dar solución al problema pero han pasado dos meses y no se ha atendido el asunto.



Se indicó que en su momento, Ángeles Aguirre garantizó el servicio de agua dos días a la semana pero los vecinos no estuvieron de acuerdo con esta disposición, ya que el líquido que les llegaba estaba totalmente sucio.



En esta localidad habitan alrededor de unas 250 familias, quienes advirtieron que no se retirarían hasta contar con una solución definitiva al problema.



El bloqueo de esta vía de comunicación propició una larga fila de automóviles, tanto de particulares como del transporte público, que no pudieron llegar a su destino.