Desde hace meses, “falsos diputados” intentan extorsionar al personal del Congreso

Trabajadores del Congreso del Estado denunciaron que “falsos diputados” están buscando extorsionarlos pues llaman a oficinas pidiendo dinero por una supuesta emergencia.Solicitando anonimato, criticaron que la Secretaría General del Congreso del Estado a cargo de Domingo Bahena Corbalá no ha hecho nada para prevenir a los empleados, pese a que les reportaron víctimas de estos engaños y que los intentos continúan.“Esto lleva meses; diputados ya saben de los casos y no se ha hecho nada. La Secretaría General tiene conocimiento pero no han hecho nada”, dijo un trabajador, quien pidió anonimato.Los afectados explicaron que se trata de empleados de oficina de los distintos legisladores y directivos quienes han recibido llamadas de personas que se hacen pasar por otro diputado y les afirman que están con sus jefes pero atraviesan un apuro por el que es necesario que les envíen efectivo.“En mi caso alguien se hizo pasar por un diputado, afirmando que estaba con el diputado que atiendo en oficina (…) pero hay otros tipos de engaños”, dijo un trabajador.Advirtieron que los falsos legisladores piden entre 5 y 10 mil pesos, pues la mayoría tiene dinero en efectivo en oficinas para cubrir emergencias.“En algunos casos mencionan un choque, para pagar a la aseguradora y en otros mencionan que les van a mandar un paquete pero es necesario depositar a un número (…); hay compañeros que han caído y que han hecho el depósito”.De acuerdo con los empleados, los extorsionadores se han hecho pasar un despacho de nombre “Carmona”, así como por una aseguradora y por los mismos diputados.Inclusive los extorsionadores tienen imágenes como foto de perfil en WhatsApp y piden el número de los oficinistas para escribirles datos como los números de cuenta a donde deben realizar los depósitos.“Te hablan a oficina, en una de las extensiones y te dicen soy el diputado ‘fulano’ y estoy con tu director ahorita y a ver, dame tú número; si el trabajador cae después los contactan directo a su número personal”, señaló.Este 2022, en Xalapa se abrieron 9 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el mes de enero, no obstante, se trata de un ilícito que se ha mantenido.En 2017 sea abrieron 138 carpetas por el delito de extorsión; en 2018 fueron 89; en 2019 fueron 150; en 2020 fueron 139 y en 2021 un total de 126, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano.Los propios trabajadores comenzaron a circular el siguiente mensaje:“Buenas tardes, les informamos que se han estado recibiendo llamadas del número 552 108 7423 diciendo que el diputado o diputada tuvo un accidente y lo tienen en línea u otro tipo de mensaje, lo anterior es fraude o posible extorsión”.“En algunos casos llama alguien diciendo que es Alejandro López Martínez del Despacho Arquitectónico Carmona y Asociados, les pedimos estar atentos a las llamadas que puedan recibir de este número o de otros en los que intenten pedirles información personal o algún tipo de recurso, si reciben este tipo de llamadas de algún número distinto al arriba señalado, por favor háganlo de nuestro conocimiento para poder decirle a la autoridad del Congreso con exactitud el origen de estos probables ilícitos”.Los trabajadores señalaron que algunos de los números utilizados para las extorsiones son: 552 108 7423; 562 738 3047; 331 011 0815; 563 356 4683; 562 738 3017; 446 142 8151; 552 108 7423; 228 214 1168; 332 537 3672 y 563 014 8155.