Desde las escuelas se debe combatir la narcocultura en México, señalan

Ante el alza de jóvenes con depresión y el riesgo de que sean blanco de la delincuencia organizada, es necesario que el Estado combata estos problemas desde el sistema educativo, afirmpo el head master de Inteligencia Educa y Embajador por la Paz, Eduardo Carreón.



“Es necesario el cambio en toda propuesta de Veracruz y México, porque en este vacío la delincuencia organizada y los grupos derivados se sientan orgullosos que la narcocultura este impactando directamente en el subconsciente de los niños, de los chavos, y que vean en ellos una opción de vida”.



En entrevista, el exrector de la Universidad Politécnica de Huatusco dijo que es necesaria la agenda educativa en la que participe la sociedad.



“Si (el Estado) no nos da opciones entonces nuestros jóvenes se convierten en un blanco (delictivo). Tenemos en nuestro pais 6 millones de niños y jóvenes en depresión y esa cifra nos duele, nos sacude, nos alerta. Hay niños entre los 6 y nueve años que desean morir, eso nos comentan en los foros que realizamos, claro que están percibiendo la realidad de manera diferente sobre la violencia, la inseguridad, la inseguridad colectiva que va más allá junto con el tema ambiental, toda una catarsis global”.



Destacó que los jóvenes que mantienen actitud de entusiasmo deben ser tomados en cuenta en su importancia para la participación ciudadana, por que con ello se evitará que sean parte de las estadisticas de jóvenes que pierden la vida ante los indices de inseguridad.



Señaló que Veracruz es considerado el cementerio mas gran del planeta por las fosas clandestinas halladas y es la imagen que tiene el Estado a nivel internacional..



“Tenemos que dar un manotazo como sociedad y decir: basta. (…) Hay que hacer una revolución blanca, de valores, de música, de cultura, como ocurrió en otras décadas. Tenemos que ir marcando una tendencia, que esta nueva generación si puede construir un mejor pais o un mejor estado.



“No podemos quiza cambiar de un dia para el otro la corriente que se lleva cuando las plataformas digitales nos impactando con lo que estan comunicando y los medios de comunicación lamentablemente al comunicar la parte negativa del pais estan marcando una tendencia sobre el estado y cuando los maestros no quieren meterse en mas de la formación porque si lo hacen se meten los derechos humanos”.



Adelantó que ya presentó una iniciativa legislativa para que el sector educativo contemple la cátedra para la Paz y la Felicidad del ser humano, donde se pretende que sea una materia en la educación en el nivel bachillerato. Se pretende que esta iniciativa de ley se implemente en los 32 congresos estatales del país.



Eduardo Carreño Muñoz estuvo en Poza Rica, encabezó la toma de protesta de comités municipales del Consejo Nacional de Líderes por la Paz (CONALI), donde jóvenes destacados de Poza Rica y municipios circunvecinos formaron parte de comités municipales, como Janet Marian Alonso Rodríguez, quien a sus 15 años es autora del libro “Los derechos de los niños no son un cuento” y es parte de Boy Scouts, asi también Embajadora por la Paz por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).