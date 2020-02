Desde su designación, encargado de Dirección Jurídica de SEDEMA no tiene cédula profesional

La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) designó como encargado de su Dirección Jurídica a Narciso Escudero Luis, quien, a pesar de contar con el título de licenciado en Derecho, no ha obtenido su cédula profesional desde que logró el cargo en mayo del año pasado.Esto lo confirmó el mismo funcionario al responder una solicitud de información que se hizo llegar a este medio de comunicación.No obstante, Escudero Luis aclara que, conforme al artículo 2487 del Código Civil del Estado, la ley le permite ser apoderado legal de la dependencia y no usurpa funciones pues sólo es encargado de dicha Dirección.“Soy unicamente el Encargado de la Dirección Jurídica, hasta que la Secretaria de Medio Ambiente no nombre formalmente al Director Jurídico; por lo que actualmente tengo la facultad para representar legalmente a la Secretaría de Medio Ambiente, en virtud de lo anterior NO ESTOY USURPANDO FUNCIONES, ya que la ley es clara en ese tenor”, informa al Jefe de la Unidad Administrativa, José López Lendechy en un oficio con fecha del 23 de enero de 2020.Sobre su cédula profesional, asegura que ya realiza los trámites administrativos para obtenerla."Ya que por error u omisión de las autoridades administrativas de la Universidad (Veracruzana), no fueron captados los datos correspondientes a fin de expedir el documento”, alega.Por esta razón, solicita a la Unidad Administrativa que le otorguen 30 días hábiles para obtener la cédula, pues “los trámites ante este caso llevan un poco más de tiempo”.Escudero Luis fue designado encargado de la Dirección Jurídica desde el pasado 29 de mayo de 2019.En el acuerdo delegatorio de facultados que se público en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de junio del mismo año, la titular de SEDEMA, Rocío Pérez Pérez, lo faculta para “representar legalmente a la Secretaría y a su Titular, como apoderado general, teniendo las atribuciones inherentes a un poder general para pleitos y cobranzas”.Asimismo, tiene el poder de interponer y contestar demandas, ofrecer pruebas, formular alegatos y presentar recursos, en los asuntos en que la Secretaría o su titular sean parte. También requerir la entrega de información y documentación a los titulares de las diversas direcciones y áreas de Medio Ambiente.Entre otras atribuciones, puede “nombrar Delegados Jurídicos de la Secretaría a los profesionistas que considere necesarios para la correcta atención de los asuntos”.