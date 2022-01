Desde Veracruz, demandan liberar Universidad de las Américas Puebla

La tarde de este martes, personal docente, trabajadores, padres de familia y alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se manifestaron en la Plaza de la Soberanía, para exigir la liberación del campus en aquella entidad, pues llevan 6 meses sin clases.Una trabajadora del plantel, Yolanda Atenas Hernández, mencionó que la manifestación la hicieron desde el Puerto de Veracruz ya que el 30 por ciento de los estudiantes de dicha universidad son veracruzanos.Y es que son cerca de 10 mil alumnos los que no han tomado clases en medio año, los egresados no han podido concluir sus trámites y cerca de dos mil trabajadores del campus se han visto afectados.“Estamos en problemas al no saber si vamos a tener trabajo y el comercio de los alrededores que está muriendo. Acabamos de realizar un concierto en la Catedral de Puebla, sin embargo, no es suficiente pues al ver el alumnado las condiciones en las que se encuentra la institución, están desertando”, señaló Atenas Hernández.Hernández Galindo, otra trabajadora de la institución y originaria de Veracruz Puerto, recordó que la UDLAP se mantiene tomada por desde junio del 2020, pues refirió que un patronato ilegal nombró como rector a Armando Ríos Píter, exsenador de la República por el PRD.“El origen del problema supuestamente es un desfalco, sin embargo, es un dinero privado de parte de la Fundación Jenkins”, señaló.Y aunque un juez ordenó la liberación del campus, la resolución no ha sido acatada. Los manifestantes argumentaron que se están causando grandes daños a la educación, pues los alumnos no quieren seguir perdiendo más clases y los trabajadores temen recortes de personal.