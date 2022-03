Desecha OPLE queja contra MORENA por foro de Reforma Eléctrica en Chiconamel

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró improcedente la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de imponer medidas cautelares en contra de Jocelyne Franco Morales, candidata morenista a la Presidencia Municipal de Chiconamel y de Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).El representante suplente del PRD ante el Consejo General del OPLE, Guadalupe Salmones Gabriel, presentó escrito de queja en el que denunció “actos contrarios a la normatividad electoral”.Previo al Foro Ciudadano acerca de la Reforma Eléctrica en Chiconamel, denunció que el evento, organizado por el CEN de MORENA en el marco del proceso electoral local extraordinario y en el que participaría Hernández Mora, pretendía incidir en el electorado del municipio sin que sea reportado como un gasto de campaña.Y que al ser organizado por un partido político “es claro que se trata de un acto proselitista en total apoyo a su candidata Jocelyne Franco Morales, lo que desde luego genera inequidad en la contienda electoral”.El quejoso presentó como prueba un volante propagandístico de una invitación al Foro en el que se menciona al partido MORENA, a la invitada especial Citlalli Hernández Mora y se aprecia su fotografía, así como el lugar de Chiconamel donde se realizaría.Al analizar el caso, los consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE determinaron que en el volante no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que presenten o promuevan ante la ciudadanía la candidatura de Jocelyne Franco Morales, pues no hay ninguna alusión hacia su persona.Además, en el volante sólo aparece la fotografía y el nombre de Citlalli Hernández Mora como invitada especial.Por lo que no se puede advertir que se pretenda colocar al partido MORENA en las preferencias electorales, con el objeto de obtener el triunfo en las elecciones.Tampoco se refieren a alguna aspiración personal, ni se señalan planes, objetivos, proyectos o programas de Gobierno.La Comisión concluyó que en ningún momento se puede advertir contenido alguno en donde las denunciadas hagan de manera directa o indirecta un llamamiento expreso al voto en su favor o para apoyar a alguna persona o partido político.Por lo que no se derivan elementos de los que pueda inferirse indiciariamente, la probable comisión de los hechos o infracciones denunciados que hagan necesaria la adopción de medidas cautelares.