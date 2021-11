Deserción por pandemia en UV sería mayor a la prevista

El porcentaje de la deserción escolar en la Universidad Veracruzana (UV) podría ser mayor al 15 por ciento ya detectado, debido que no se sabe hasta el momento qué cantidad de alumnos de los que se dieron de baja volverán o no en el semestre que comenzará.Al respecto, el rector Martín Aguilar Sánchez dijo que la pandemia representó un impacto "muy fuerte" para la salud emocional de los estudiantes, de ahí la importancia de continuar con las clases ya de forma presencial, ya que las aulas representan una necesidad para el estudiantado."Estamos tratando de afinar la cifra porque hemos tenido como algunos problemas en ese sentido. Sí hubo deserción", dijo.El Rector explicó que, con motivo de la pandemia, hubo alumnos que se dieron de baja un semestre, pero volvieron en el siguiente, así como que también existieron los que se fueron por dos semestres y regresaron al tercero, pero ahora mismo no se conoce cómo evolucionará el fenómeno."Necesitamos afinar esas cifras, yo creo que en muy breve las tendremos, pero sí tuvimos un porcentaje más o menos del 15 por ciento de deserción", dijo.El Rector agregó que buscan que el retorno voluntario que se lleva a cabo desde la semana pasada en la Universidad pueda servir de experiencia para ir afinando la apertura total de las actividades escolares."Fue una buena noticia, pero de esas noticias que se van dando gradualmente, no podemos todavía cantar victoria", dijo.