Desesperado, Pasiano “N” clama ayuda a Cuitláhuac; lo acusan de ser “jefe de plaza”

El alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”, reveló que, en el Informe Policial Homologado de su detención, policías ministeriales lo acusaron de autoproclamarse “jefe de plaza del Cartel de Jalisco”.Lo anterior al calificar de “inverosímil” el relato de ministeriales e insistir en su inocencia mediante un escrito dirigido al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, con fecha del mes de abril de 2022.En dicho documento el abanderado por el PT expone que policías ministeriales lo privaron de la libertad cuando lo sacaron de un hotel en el que se encontraba hospedado en el municipio de Acayucan.Después los ministeriales reportaron que su detención se dio a partir de una supuesta riña con un hombre que se dio a la figa hacia la comunidad de El Zapotal.Cabe recordar que medios de comunicación reportaron que Pasiano “N”, junto con varios de sus excolaboradores, presuntamente habrían participado en los disturbios registrados el 19 de junio de 2021, día de las elecciones, cuando se trasladaría la paquetería electoral del Consejo Municipal a la ciudad de Xalapa.El político fue detenido por ultrajes a la autoridad y contra la salud pública.El primer tipo penal fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de ahí que si obtiene su liberación antes del primero de julio podría rendir protesta al cargo por el que fue electo en elección extraordinaria este 2022, tras la anulación de los comicios del año pasado.Pasiano pidió ayuda “desesperadamente” al Gobernador desde abril de 2022, diciéndose inocente respecto a los delitos por los que se encuentra con prisión preventiva.Afirma que incluso él apoyó la candidatura del Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia y del propio García Jiménez como Gobernador.“La contienda electoral fue aparentemene tranquila y el día 6 de junio del año pasado el PREP me declaró virtual triunfador, a partir de ahí se generaron diversos problemas en torno a la elección hasta que fue anulada, desde esa fecha fui objeto de una guerra de difamación por parte del candidato opositor en la que se me pretendió involucrar con personajes con los cuales no tengo absolutamente nada que ver, ni mucho menos he estado relacionado con temas de narcotráfico, delincuencia organizada o ninguna actividad ilícita, la gente de mi tierra y mi conducta me respaldan”.Relató que el día 30 de octubre del año 2021 se encontraba hospedado en un hotel de la ciudad de Acayucan, cuando un grupo de policías ministeriales ingresaron a su habitación y lo sacaron con violencia.“Acto seguido me trasladaron a la ciudad de Minatitlán, Veracruz, para ponerme a disposición del Agente del Ministerio Público mediante Informe Policial Homologado número 30PE200030102021 de fecha 30 de octubre de 2021, por hechos con apariencia de delito de ultrajes a la autoridad y contra la salud pública”.El Alcalde electo dijo que falsamente los policías que lo privaron de su libertad y asentaron en el informe policial que lo detuvieron en una riña y que, al intentar detener la pelea, les apuntó con un arma de fuego, diciéndoles:"Sáquense a chingar a su madre o me los mato a ustedes también, ahorita que termine con este”.En el relato de los ministeriales se expone que el político sacó un arma de fuego y amenazó al policía Vicente López Clara, a quien le dijo: “que verga no entiendes que te largues, que no sabes que soy el jefe de plaza del Cartel de Jalisco, te voy a matar puto”.Argumentó que ninguno de los delitos que le imputaron son ciertos, pues nunca agredió ni amenazó a ningún policía.“Además de que la supuesta persona con la que me estaba peleando, nunca apareció pues en el inverosímil relato de los policías ministeriales que me detuvieron se señaló que dicho sujeto se dio a la fuga con rumbo al barrio Zapotal”.Igualmente dejó constancia de que se encuentra privado de la libertad en el CERESO de Tuxpan, Veracruz, debido a que en el proceso penal 180/2021 que se le instruye en el Juzgado de Control de Acayucan, se impuso la media cautelar de prisión preventiva.Agregó que tiene una gran preocupación de que se dicte sentencia condenatoria en su contra por un delito que no cometió.“Soy una persona de trabajo y lo único que deseo es sacar adelante los proyectos que tengo por el bien de mi comunidad, tal como se lo expresé a usted el día que lo saludé personalmente en el Municipio de Hidalgotitlán, en compañía del Presidente de la República, en donde le presenté un proyecto de leche (LICONSA) para el desarrollo de la región”.“Soy inocente y la Fiscalía General del Estado fabricó un delito en mi contra mediante la Carpeta de Investigación ACY/DXX/F4/1263/2021, pido su intervención para que se respete mi derecho humano a la libertad y se ponga un alto a esta injusticia que me mantiene preso, alejado de mi familia y en una situación de indefensión ante la fabricación de pruebas y una actuación ilegal de quienes me acusan”.Apenas el pasado lunes 20 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado respecto al caso, puesto que el detenido por el delito de ultrajes a la autoridad ganó la elección extraordinaria en Jesús Carranza este 2022 y ciudadanos exigen que asuma el cargo.Se informó que el político y ganadero sigue preso al variarle el delito por tentativa de homicidio, portación de armas y delitos contra la salud, ante la posibilidad de quedase en libertad.Al respecto, López Obrador reveló que la detención de Pasiano “N” está ligada a la captura de otra persona en la Ciudad de México por delitos graves.“Yo le plantee este asunto (al gobernador de Veracruz) y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara; es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá en la Ciudad de México, con delitos graves, pero no se puede hacer un juicio sumario.“Se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia. Eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona, entonces se va a hacer y aquí vamos a informar”, indicó el Ejecutivo Federal.El pasado 12 de junio, en su visita por el sur de Veracruz, habitantes del municipio Jesús Carranza pidieron al presidente su intervención para que el alcalde electo sea puesto en libertad y pueda asumir el cargo, acusando que es preso político.En su conferencia del 13 de junio, García Jiménez fue cuestionado sobre la detención del alcalde electo de Jesús Carranza y replicó que esa zona era de interés para el presunto criminal Jovanni “N”, alias “El Vani” o “El Gallo”.El ejecutivo aseguró que Jovanni mantenía sus intereses en el Istmo de Tehuantepec, pero fue detenido en la Ciudad de México el 14 de agosto de 2021. De acuerdo con García Jiménez, el jefe de plaza de Familia Michoacana financió campañas en elecciones de Veracruz, teniendo intereses en Jesús Carranza.“Fue detenido a un jefe de plaza de la Familia Michoacana que tenía dos sobrenombres, ‘el Gallo’ en el lado de Veracruz y ‘el Vani’ en el otro estado y esa persona tiene interés en Jesús Carranza. Pensamos que es el que financió algunas campañas y eso lo tiene que comprobar la Fiscalía con base en una denuncia”, dijo el mandatario estatal.