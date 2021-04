Desesperados, llegan de otros Estados a Veracruz para intentar vacunarse

Habitantes de estados como Tabasco y Chiapas intentaron vacunarse contra el COVID-19 en la jornada que arrancó este jueves en el municipio de Las Choapas.



Debido a la cercanía y a que en su "tierra" aún no ha llegado el beneficio, vecinos de comunidades aledañas como Huimanguillo y La Venta, así como Raudales, entre otros, pero pertenecientes a Tabasco y Chiapas, llegaron al municipio veracruzano con la esperanza de poder vacunarse.



No obstante, debido a que no tenían comprobantes de domicilio de Las Choapas, tuvieron que regresarse a sus lugares de origen.



Este jueves arrancó la vacunación contra el Coronavirus dirigida a adultos mayores en los últimos municipios que quedaban pendientes en todo el estado de Veracruz.



Desde temprana hora los beneficiados se dieron cita en la unidad deportiva “Luis Donaldo Colosio” para ser inoculados. Se espera a lo largo de 3 días poder vacunar a más de 9 mil personas.



Este jueves, la vacuna fue dirigida para habitantes de la zona urbana. Ahí desde temprana hora se apreció a gente que hasta en silla de ruedas llegó para completar su esquema y estar protegidos contra el COVID-19.



Será el viernes y sábado cuando se vacune a habitantes de las zonas rurales. Con ello se terminaría la jornada en EL último municipio del sur de Veracruz.