Desfilan en Veracruz Puerto por el Día del Trabajo

Por el Día del Trabajo, organizaciones sindicales marcharon en las calles del puerto de Veracruz, a pesar de las recomendaciones de las autoridades ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 salieron con pancartas y demandas.



Trabajadores y extrabajadores de sindicatos como el “José Azueta” perteneciente al desaparecido Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, Sindicato de Trabajadores Portuarios así como el Sindicato de Telefonistas de México, realizaron el desfile conmemorativo.



“Como trabajadores siempre nos hemos manifestado el día 1° de mayo y en esta ocasión no iba a ser diferente, sabemos que los demás sindicatos y organización no estaban de acuerdo en marchar por motivos de la pandemia”, dijo Alberto Pérez Lara, secretario general de Teléfonos de la República Mexicana.



Afirman que respetaron las medidas sanitarias, la mayoría con cubrebocas, aprovecharon para externar sus quejas y peticiones.



En el caso de los telefonistas, acusaron a la empresa de violar los acuerdos sindicales al querer eliminar la cláusula que aborda la jubilación de los trabajadores.



“Hemos estado peleando con la administración de Teléfonos de México en diferentes momentos y estamos llevando a cabo esta manifestación de protesta”, insistió.



Los extrabajadores del SASM protestaron porque no se ha logrado dar solución tras 14 años en los que afirman fueron despedidos de manera arbitraria.



La lideresa del sindicato, Angélica Navarrete, reprochó que la operación del sistema de agua actual es de pésima calidad



“Nada de lo que prometió el alcalde de ese entonces, Ramón Poo, se está cumpliendo. Al contrario, vemos que el agua es de pésima calidad, el servicio. La inversión millonaria no se ha hecho y ahora dicen que no hay agua en el río Jamapa cuando la realidad es que no hay infraestructura para jalar el agua”.



En el desfile participaron –según los organizadores– alrededor de mil personas, marcharon por el Centro Histórico hasta llegar al Zócalo de la ciudad.