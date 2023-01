Desfile de Reyes Magos regalará juguetes a 3 mil niños xalapeños

Con motivo del Día de Reyes se llevará a cabo el primer desfile de Reyes Magos en esta Capital, llevando la tradicional rosca de reyes y juguetes para alrededor de 3 mil niños, así lo señaló Leonardo Ruiz Moreno, presidente de Orgullo Xalapa.“Estamos dando a conocer lo que es el primer desfile de reyes magos para la capital, nos vamos de la ciudad a las colonias y vamos a otorgar algunos regalos, roscas, juguetes a través de todos nuestros patrocinadores que van a llevar este evento a esas colonias que han sido olvidadas”.Este evento se llevará a cabo mañana 6 de enero a las 12:00 y el recorrido partirá de La Haciendita con dirección a Campo de Tiro y terminando en Marina Nacional. Apoyando a familias vulnerables.“Ayudando a las madres, a los padres que lamentablemente han sido despedidos o porque siguen afectados por la pandemia o que no se han podido recuperar de una u otra forma”.Esta indicativa cuenta con la colaboración de asociaciones civiles, fundaciones, empresas del sector privado y público, como lo son; Ópticas Diez, Escuela Ausbet, Real A.C., Fundación Pepe Manrique, entre otros.También se otorgarán alrededor de treinta becas a madres solteras en el centro educativo cultural veracruzano, esto para que ellas puedan trabajar ante el panorama actual de la desaparición de las escuelas de tiempo completo de gobierno.“Que no se pierda esa chispa, esa alegría de seguir creyendo no solamente en Santa Claus sino también en Los Reyes, en que existe esa esperanza de tener algo por lo más mínimo que sea; una pelota, unas canicas. Que no se pierda ese entusiasmo de recibir los reyes para que ellos en un futuro a través de sus hijos puedan llevar ese mensaje”, concluyó Moreno.