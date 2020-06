Deslaves en tres municipios de la sierra de Zongolica; por fortuna no graves

Deslaves en tres municipios, los cuales por fortuna no han sido graves, han dejado las lluvias provocadas por la tormenta tropical que afecta al sur del país, señaló Enrique Peña González, enlace regional de Protección Civil en esa región montañosa.



Indicó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones que ha generado ese fenómeno se preveían intensas desde el pasado jueves, fecha en que se produjeron dos deslaves en el municipio de Tlilapan.



Detalló que en la congregación de Tonalixco, por el barrio de La Cumbre, se tuvo un deslave que afectó un carril de la vialidad, en tanto que por la carretera a Magdalena se tuvo otro que dejó daños en las láminas de una vivienda, sin que por fortuna pasara a mayores.



El viernes, abundó, se tuvo también un derrumbe en el municipio de Tequila, en el camino hacia Ixtaczoquitlán, a la altura de la localidad de Poxcautla, en el tramo colindante a Tuxpanguillo, además de que en la misma vía pero en territorio de Ixtaczoquitlán hubo otros seis deslizamientos que dejaron bloqueado el paso por esa carretera.



Agregó que este mismo sábado estuvo en contacto con el director de Protección Civil de Los Reyes por un derrumbe en una comunidad, el cual fue pequeño y no causó otros problemas.



Peña González comentó que, aunque las afectaciones no han sido grandes, siguen en alerta, pues las lluvias continuarán hasta este domingo y los suelos ya están saturados de humedad.



Mencionó que los municipios están preparados para poner en marcha sus refugios si llega a ser necesario, lo cual se espera no suceda.