Desmiente Eric Cisneros supuesta falta de respeto hacia la Iglesia católica

El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que no ha faltado al respeto a la iglesia católica y que las imágenes del día martes 3 de mayo, donde se le observa colocando agua en la cabeza de las personas, fueron con motivo de las fiestas de Misantla, donde participó como padrino en la tradición de Los Pocitos.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que, a invitación del alcalde Javier Hernández Candanedo, acudió como padrino en las actividades de las fiestas del pueblo, donde cada generación festeja la leyenda de una princesa totonaca que perdió a su pareja, un guerrero mexica, quien muere en una batalla y las lágrimas de su princesa quedaron en Los Pocitos.“Y uno de los Pocitos más famosos en Misantla, que no es el único, en todos los barrios realizan esta actividad cultural; y ayer el alcalde nos invitó a ser padrinos del Pocito de Nacaquinia”, detalló.Cisneros Burgos señaló que, según esta tradición, al padrino se le baña con las aguas de las supuestas lágrimas de la princesa y luego de eso, le corresponde hacer lo mismo con los pobladores y con ello se da inicio a las fiestas tradicionales de Misantla.Y es que, en un vídeo difundido en redes sociales, donde se observa al funcionario verter agua en la cabeza de los pobladores, se le acusó de faltar al respeto a la iglesia católica, comparando su actuar con el del bautismo.Al respecto, Eric Cisneros negó de manera categórica faltar al respeto a alguna religión y dejó en claro que se trataba de publicaciones donde se intentó tergiversar lo que se observaba en un vídeo.En este sentido, lamentó que quienes realicen este tipo de acciones, no conozcan la cultura y tradiciones de los pueblos veracruzanos.“Esta es una leyenda muy linda, que quizá algunas personas por desconocimiento o morbosidad, quisieron trasladar ese evento de Misantla a nuestra tierra Otatitlán, diciendo que estaba haciendo actividades que no corresponden a nuestra tarea como secretario”, expuso.De igual modo, invitó a quienes informaron de manera incorrecta sobre esta actividad en Misantla, a documentarse y aprender de la historia de los pueblos indígenas. “Nosotros vamos a seguir promoviendo libertades, para conocer de nuestra historia, rescatarlas y sentirnos orgullosos de ellas y yo como afrodescendiente me siento muy orgulloso de que, desde este espacio de la secretaría de gobierno, promovamos la cultura y la identidad de nuestros pueblos”, finalizó Eric Cisneros.