Despachos de cobranza no paran ni por pandemia

Derivado de la incapacidad de pago en marzo y abril, durante mayo se prevé un incremento de personas en cartera vencida, anticipó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



Por lo anterior, observó que aunque los juzgados cerraron con la Emergencia Sanitaria, los despachos de cobranza extrajudicial no suspendieron labores y continuaron con el reclamo de pago para sus clientes.



"Los problemas de cartera vencida se empezaron a presentar a finales del mes de abril y se va a recrudecer en lo que viene de mayo", dijo Carbajal Vázquez.



Por lo tanto, pidió a los acreditados en insolvencia a no dejarse engañar por falsas ofertas que puedan realizar los despachos de cobranza y en todo caso, si bien no negar la existencia de un adeudo, sí admitir la incapacidad de pago.



"Tener en cuenta que si no pueden pagar, decirlo y hablarlo con sus acreedores y evitar firmar cualquier tipo de documento para obtener un beneficio, quedando en total desventaja", dijo.



Recomendó a las personas no entregar dinero a ningún cobrador y siempre respaldar los acuerdos con un convenio debidamente firmado por su acreedor.



"En donde se comprometan a que cualquier cantidad que se les reciba será aplicada al adeudo y en qué forma, si será a capital o intereses", dijo.



Abundó que existen ofertas "disfrazadas" de parte de los cobradores, en que plantean hacer un pago para finiquitar el adeudo pero que en realidad, resultó un abono más al pasivo.



"Insolvencia no es delincuencia y hay que estar atentos a que ahorita no puede haber embargos por la situación de embargos", dijo.