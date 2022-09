Despiden a Camila y su padre, atropellados por tráiler en la Cardel-Veracruz

Este domingo, familiares y amigos despidieron a la pequeña Camila Cano Domínguez y su padre Luis Alberto, quienes fallecieron tras ser embestidos por un tráiler en la autopista Cardel-Veracruz la mañana del viernes pasado, cuando viajaban en motocicleta junto con su madre, quien se encuentra hospitalizada.El Panteón Municipal fue testigo de la tristeza que embargó a los presentes; algunos recordaron que la pequeña Camila soñaba con ser enfermera para curar a las personas, hoy le dieron el último adiós.El proceso fúnebre inició en la casa de Felipa Sandoval y su esposo, abuelos de la pequeña de 6 años. En la carroza ingresaron al panteón los cuerpos de Camila y su papá, mientras algunos acompañantes ya esperaban en el sitio donde serían sepultados.Maria De Jesús Dominguez, Madre y esposa respectivamente de los fallecidos, no pudo asistir a la sepultura ya que se encuentra en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz con el estado de salud estable pero sin poder moverse tras las fracturas provocadas por el accidente.Al terminar el sepulcro, los acompañantes exigieron justicia en este caso y castigo para el conductor del tráiler que los embistió en la autopista Cardel-Veracruz.El hermano de Luis Alberto, Adán Cano, fue uno de los que platicó con los medios para exigir que el conductor del tráiler se presente ante las autoridades corespondientes para que responda por el accidente.“Quiero la justicia, quiero que la ley caiga para la persona que fue culpable (…) Yo pedí justicia y quiero ¿por qué? Porque mi hermano era un padre de familia, era un amigo, mi papá para mí, mi hermano del alma, mi hermano de consejo, mi hombro y hoy en día pido justicia, quiero que se aclaren las cosas, que el responsable no ande fuera, él deja el tráiler y se va, es un delito también, quiero pensar, entonces pido justicia, que no quede impune”, exigió.Adán agradeció que tanto autoridades municipales y estatales así como la empresa donde trabajaba su hermano les apoyaron con los gastos fúnebres, mientras que la compañía propietaria del tráiler se ha deslindado del caso y presuntas responsabilidades.Los familiares no dejaron de insistir por justicia en el caso, toda vez que aún presentan gastos médicos por la María de Jesús, quien sobrevivió pero quedó muy lastimada, resaltando que su esposo era la fuente de ingresos de ella y la pequeña Camila.