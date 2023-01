Despiden a chica trans asesinada en presunto asalto en Veracruz puerto

La tarde de este jueves despidieron a Denisse C., chica trans que fue asesinada la noche del martes en un presunto asalto en el centro de Veracruz, su cuerpo partió de la funeraria con rumbo a la localidad de Libres, en el estado de Puebla, donde sus familiares le darán sepultura.Gabriel, papá de la víctima, mandó un mensaje a las autoridades estatales exigiendo que se investigue el caso hasta lograr la captura de los responsables de su muerte, además de que pidió acabar con la discriminación hacia las personas con diferentes preferencias sexuales.“Yo quisiera pedirles a las autoridades correspondientes que se haga justicia, porque estas personas no merecen vivir de esa manera, esa discriminación que sigue siendo a nivel nacional, a mundial, creo que debe de terminarse, ¿por qué el racismo entre nosotros mismos, por qué no aceptar la sociedad a estas personas y por qué generar esta violencia? Porque es generada”, mencionó.En el velatorio ubicado en el Centro de Veracruz, donde despidieron el cuerpo del joven de 29 años, llegaron los integrantes del Movimiento de Inclusión Trans (Movit) donde mostraron sus condolencias a sus familiares antes de iniciar el viaje al estado de Puebla.La presidenta de Movit, Vianey Jeffrey, comentó que apoyaron a los familiares de Denisse con los trámites antes las autoridades ministeriales, además de que se les entregó un apoyo económico de parte de la comunidad lésbico-gay y también demandó justicia a las autoridades.“Para mí que haya justicia lógicamente porque fue un ataque un crimen de odio, pero no sabemos qué es exactamente lo que haya pasado, solamente yo creo que aquí lo importante es estar unidos nuestra comunidad, varios chicos estuvieron al pendiente”, concluyó.