Despiden a líder de taxistas asesinado el pasado miércoles en Coatzintla

En homenaje póstumo para el líder de la Coalición de Transportistas del Estado, Israel Martínez Barrera, familiares y agremiados externaron su reconocimiento en su trayectoria como defensor de los derechos del gremio y piden que no se ensucie su imagen tras ser asesinado el pasado jueves, deslindándolo de actos delictivos.



Israel Martínez Barrera, líder de la Coordinadora para el Desarrollo Totonaca A. C., donde concentró a organizaciones sindicales de taxistas de Coatzintla, fue asesinado en la colonia Adolfo Ruíz Cortines del vecino municipio, la noche del miércoles.



Como líder además de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz tuvo un homenaje póstumo en el Parador Urbano que concentra al servicio del transporte público urbano y de taxis que tiene como destino desde Poza Rica a Coatzintla, Papantla y Tihuatlán.



Entre porras, aplausos y mariachis que entonaron canciones de despedida para el líder sindical, dirigentes como Miguel Leyton y Bere ice de Jesús Rivera, dieron palabras de reconocimiento a su desempeño y compañerismo para el gremio taxista.



Por su parte, familiares de Israel Martínez Barrera agradecieron el apoyo solidario y pidieron no manchar su imagen.



Su hermano Manuel Martínez Barrera pide que no se enlode la imagen del dirigente de CODET, mientras que al gobierno federal y estatal le pide su intervención para que se hagan las investigaciones pertinentes sobre los responsables del homicidio y se garantice más seguridad en la zona norte de Veracruz.



“Me duele, estoy con mis padres, los cuales nos dieron una formación a él, a mí y a mi hermana (…). No es posible que habiendo retenes tengamos la incertidumbre de salir, nuestros hijos o nuestros padres no sabemos si en realidad van a venir, o dicen es el COVID o dicen, andaba en otras cosas”.