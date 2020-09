Despiden injustificadamente a policías municipales en Cerro Azul, acusan

Ex elementos de la Policía Municipal, recientemente despedidos por el Ayuntamiento, señalaron que interpusieron denuncias ante instancias correspondientes en Xalapa, pues afirman que se trató de bajas injustificadas.



Bajo anonimato, indicaron que no piden la reinstalación, sino las liquidaciones que por ley les corresponden, pues señalan que el contralor municipal, Dionisio Pérez Reyes, y la tesorera Alma Nelly González Grimaldo, pretenden darles una “raquítica compensación”.



Los inconformes mencionaron que en algunos casos llevaban más de seis años en la corporación, por lo que insistieron que merecen una liquidación, además de asegurar que no les explicaron los motivos para causar baja.



Lo anterior complica la situación en el Ayuntamiento que encabeza Carlos Vicente Reyes Juárez, ya que, además, está latente la huelga a la que han emplazado empleados sindicalizados, quienes acusan que no han sido dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.



La secretaria general del sindicato de empleados municipales, Pilar Espinoza Moreno, agregó que, por si fuera poco, la administración municipal les ha descontado el 12% de sus sueldos durante 2 años, a fin de que coticen ante el Instituto de Pensiones (IPE), pero los recursos no han sido depositados ante dicha instancia.



Con ello, el Ayuntamiento mantiene un adeudo por más de 3 millones ante el IPE, por lo que dijo que se interpondrá denuncia penal contra la tesorera, el contralor y la síndica, Zohe Gutiérrez Vivanco, como presuntos responsables de fraude en agravio de los 82 trabajadores sindicalizados.