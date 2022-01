Despidos en Ayuntamiento de Xalapa, legales y normales: Alcalde

Ante las quejas por el despido laboral que ha habido en la recién llegada Administración Municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aclaró que todo el personal de confianza debe dejar sus cargos, pues así ocurre con cada cambio de Gobierno y lo estipula la Ley.Al ser cuestionado sobre la salida de trabajadores de la Dirección de Protección Civil, reconoció que los funcionarios anteriores hicieron un buen trabajo en esa área pero insistió en que la normativa es clara en ese sentido y se debe evitar incurrir en un daño patrimonial.“Acuérdense que es la Ley y nos va a suceder también a nosotros, todo el personal de confianza que llegue a esta administración por Ley tiene que prescindir de su trabajo momentáneamente o renunciar o en la quincena cancelar según el registro de ingreso, su nómina quincenal, porque está por Ley y si no, se constituye en un daño patrimonial”, dijo.En conferencia de prensa desde el Palacio Municipal, el Presidente Municipal aseguró que esto se lo están explicando a los colaboradores de su administración, porque “aunque es doloroso es la realidad, si no imagínense que cada vez que nos vayamos dejemos a 200 personas y al rato no hay dinero para obras, nada más para pura nómina”.Ahued explicó que la plantilla laboral de la Alcaldía Capitalina tiene casi 4 mil 800 empleados, lo que implica una erogación anual de mil millones de pesos por concepto del capítulo mil (sueldos), más las prestaciones salariales contempladas en el capítulo 3 mil, por lo que el gasto se incrementa a casi mil 200 mdp.“Es una locura lo que tenemos, la ciudad es grande pero es una carga que hay que reconocer. Han sido personas muy generosas y comprensivas, lo han hecho, ya hay un titular (en Protección Civil) pero hay gente valiosa y quizás, yo lo entiendo, hay personas con una extraordinaria trayectoria, que nos pueda hacer falta, no venimos aquí a patear y quitar unos por otros”, señaló.“Por Ley no puedes entregar y recibirte a ti mismo, entonces qué legalidad y transparencia le das a los protocolos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que el que se quede él mismo se va a recibir, no habría transparencia”, agregó.Reiteró que el nuevo equipo debe recibir la documentación, constatar y responsabilizarse por ese procedimiento administrativo legal.“Hay gente valiosa. No vamos a descuidar las áreas, sí se ha reducido, por el tema actual que se están dando esas bajas normales, en este caso cuatrienio”, concluyó.