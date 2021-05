Despidos en CECYTEV serían por anomalías, afirma Gobernador

En Veracruz, existen instancias como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje o la Secretaría del Trabajo a donde pueden acudir quienes denuncian despidos injustificados en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTEV), señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Además, el mandatario manifestó que ningún director de subsistemas o áreas, debe actuar arbitrariamente a nombre de su Gobierno u ostentándose como “su amigo” para realizar estos actos fuera de la ley.



Este miércoles, en Xalapa, profesores y personal administrativo del Colegio denunciaron despidos injustificados y nepotismo por parte del director Javier Baizabal Cordero, quien “corrió” a personal en planteles de distintos municipios por supuestas instrucciones del gobernador.



Por su parte, García Jiménez señaló que en muchas ocasiones los directivos y funcionarios del Estado mantienen comunicación con él, lo que les refiere una amistad, sin embargo, se deben conducir conforme a lo estatutos y reglamentos de cada dependencia.



El Jefe del Ejecutivo estatal dejó en claro que en su gestión prevalece la legalidad, por lo que se investigará esta situación que acusaron trabajadores frente a Palacio de Gobierno.



“Yo voy a revisar, tengo el gusto de conocer a casi todos los directores y me considero amigo de todas y todos, no sería extraño que alguno de ellos me considerara también su amigo, pero eso no es la base para actuar de manera injustificada”, dijo.



No obstante, respecto a los despidos, dijo que se lleva a cabo una revisión específica para determinar que todos los espacios donde están dados de alta trabajadores, cumplan con la tarea planteada pues reconoció que el problema en ese organismo son los recursos, donde el Estado debe destinar cada año una partida para cubrir sus necesidades.



“Se tiene que revisar ahí bien, si no hay excesos y si todos están desempeñando la función que dicen tener, yo pienso que esa revisión es la que ha dado lugar a esas acciones”, dijo.



Aunque reiteró el llamado para que los reclamos se diriman con las autoridades correspondientes.



“No olvidemos que patrón y trabajador tienen una instancia donde dirimir esas cuestiones de forma legal, yo conminaría a esos trabajadores que hagan valer ese derecho recurriendo a la instancia laboral que tienen, es lo mejor, así nos quitamos que de paguen justos por pecadores, o que los que en verdad no hacen sus funciones se queden ahí y los que sí están trabajando se vayan. Aplicar el Estado de Derecho siempre nos va a permitir actuar con mayor justicia en estos casos”, finalizó el Gobernador de Veracruz.