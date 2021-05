Despidos y demanda de reactivación económica, reclamos de sindicatos

La cancelación del desfile del 1° de mayo no impidió a sindicatos de burócratas, universitarios y comerciantes protestar en plaza Lerdo para exponer sus demandas con motivo del Día del Trabajo.



A la plancha de las calles Enríquez y Lucio se apostaron socios de Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), cuyo dirigente Pablo Jiménez Ayala reprochó que las demandas del comercio informal continúan detenidas en las oficinas gubernamentales.



“No hay puertas abiertas, sigue todo cerrado, sigue habiendo represiones, violaciones a contratos colectivos de muchos sindicatos y por ser 1° de mayo debemos exigir que se abran las puertas y haya soluciones reales”.



Acusó que los gobiernos a nivel local y federal no cuentan con una estrategia para la reactivación de empleos, siendo “miles” los espacios de trabajo que se han perdido.



“El Gobierno nos ha dado ‘Mejoralitos’, ahí te doy mil pesos, a ver qué haces; o una despensa. Pero no hay en sí nada que reactive la economía”.



Llamó al Gobierno a mantener diálogo con las organizaciones para buscar las alternativas más viables para la ciudadanía.



A su vez, el líder del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, igual participó con los trabajadores estatales en la concentración en Lerdo y señaló que ha habido violaciones a su contrato colectivo de trabajo.



Denunció que ha habido despidos de trabajadores de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y en la Contraloría General del Estado.



“Representamos trabajadores que han sido despedidos injustificadamente de la Secretaría del Trabajo, de Infraestructura, de Finanzas, de la Contraloría”.