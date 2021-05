Desprotegidas las 26 áreas naturales protegidas estatales: Investigador

“Es verdaderamente lamentable que en un par de años se hayan perdido o deteriorado más de cuatro mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas”, sobre todo de las de competencia estatal, esto por la falta de recursos, carencia de Programas de Manejo, falta de personal y sobre todo, la desvinculación con la Academia e Institutos de Investigación, así como con los habitantes de localidades donde se ubican estas ANPs, expuso el investigador de la Universidad Veracruzana, Héctor Narave Flores, ex director de la Facultad de Biología de la UV.



Entrevistado luego del evento virtual que se realizó con motivo del 84 aniversario de la declaratoria Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, como Parque Nacional por el gobierno de la República en el año de 1937, Narave Flores, quien en diciembre pasado recibió el Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2020, en la categoría “Academia y/o investigación”, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), abundó en su diagnóstico al expresar: “Es verdaderamente lamentable que en un par de años se hayan perdido o deteriorado más de cuatro mil hectáreas de estas Áreas Naturales Protegidas, ya que el objetivo de estas es precisamente la conservación de los recursos naturales, pues cuentan con un decreto que debería asegurar su preservación”.



Del porqué la pérdida de estas miles de hectáreas de territorios dedicados a la conservación, el investigador de la Universidad Veracruzana precisó que “son variadas las diversas vertientes por las que se han deteriorado”.



Como académico con muchos años en el aula, el doctor Héctor Narave Flores puntualizó:



“En febrero de 2019, se derogó el decreto de la reserva ecológica San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote y ahí fueron dos mil 800 hectáreas las que se perdieron de esta ANP, que era la única representante del ecosistema de zona semiárida del estado de Veracruz, las cuales desafortunadamente ya no tenemos”, lamentó.



“En el 2019, un incendio de los denominados de copa, considerados de los más destructivos, arrasó con alrededor de 400 hectáreas de bosque de pino de la reserva ecológica San Juan del Monte. Lo que afectó dos terceras partes de la misma”.



“También en el 2019 un incendio forestal afectó cerca de 520 hectáreas de humedales de la zona sujeta a conservación ecológica “Ciénega del Fuerte”, lo que representó la afectación del 10 por ciento de su superficie”.



Con los datos que tiene claros en su memoria, Narave Flores agregó que “en octubre de 2019, mediante un litigio, se redujo 96 hectáreas la superficie de la reserva ecológica Dunas de San Isidro”, en el municipio de Actopan, Veracruz, decretada en la categoría de Reserva Ecológica mediante publicación en la Gaceta Oficial del Estado del siete de noviembre de 2016.



Asimismo, “en noviembre de 2019, un amparo promovido por algunas personas de “El Castillo”, redujo la superficie del Corredor Biológico Multifuncional de la Región Capital del Estado de Veracruz, uno de los principales reductos de la vegetación de bosque de niebla”.



A todo lo anterior, añadió Narave Flores, se suma la desecación de la Laguna “El Farallón” de cerca de 90 hectáreas, aledaña al Sitio Ramsar de “La Mancha”.



Por si fuera poco, debido a la sequía se afectaron más de 100 hectáreas del Área Natural Protegida de “Tembladeras” declarado como Sitio Ramsar.



Por ello, dijo, “es verdaderamente lamentable que el estado de Veracruz esté perdiendo sus espacios naturales protegidos”, recalcó.



Para el investigador de la UV aún se está a tiempo de revertir esta grave situación por la que atraviesan las Áreas Naturales Protegidas del estado de Veracruz, sobre todo las de competencia estatal, de cumplirse lo que establece la Ley ambiental veracruzana que mandata la integración de la academia, de los institutos de investigación y de la sociedad, en el Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos, y el Comité Estatal de Humedales, donde se emiten decisiones colegiadas, integrales, para la preservación de las ANPs, lo que sin duda sería de gran apoyo.



Evidentemente, dijo, también son necesarios recursos económicos para personal, materiales y equipos, infraestructura, así como la elaboración y aplicación de los Programas de Manejo de cada ANP.



La sequía, el cambio climático y la cada vez más agobiante falta de agua, se evidencia por ejemplo en Xalapa donde ya solo se tiene este líquido dos veces a la semana, lo cual hace necesaria y obligada la participación conjunta de todos los involucrados en el cuidado ambiental.



De no hacerse así, lamentó, el destino nos alcanzará.