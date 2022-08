Destaca AMLO labor de la Fiscal en caso de masacre de familia en Boca del Río

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, destacando las labores de investigación que permitieron la detención de Yesenia "N", presunta responsable del asesinato de 7 integrantes de una familia en Boca del Río, crimen ocurrido el 3 de julio.En su conferencia matutina, el mandatario federal reconoció los resultados de la gestión de Verónica Hernández en la FGE, a diferencia de su antecesor, Jorge "N", hoy detenido y procesado por los delitos de secuestro y desaparición forzada."Me tocó conocer a la fiscal de Veracruz y la felicité, porque al otro fiscal claro que yo no puedo juzgarlo porque no me corresponde, pero está detenido, y la nueva fiscal, una mujer que está dando resultados", expresó.Ante los medios de comunicación, López Obrador destacó la detención de Yesenia "N", en Ciudad Lerdo, Estado de Durango, calificando el multihomicidio como algo "horrendo", mismo que se presume obedeció a una riña familiar por una herencia.De igual modo, el Presidente expuso que en la entidad veracruzana están disminuyendo los índices delictivos y ello obedece a que se mantiene coordinación entre los distintos poderes de justicia con el Gobierno del Estado."La incidencia delictiva en Veracruz ha bajado mucho en homicidios, en secuestros, y tuvo que ver el cambio en la Fiscalía, por eso insisto mucho que los gobernadores y gobernadoras cuiden mucho quién va de fiscal, porque si no, no se avanza", reiteró.El titular del Ejecutivo federal también mencionó que sus homólogos estatales también tienen que analizar bien el perfil de quién ocupe las Secretarías de Seguridad Pública, para que sea "gente íntegra".