Destacan buena respuesta al Mes del Testamento, en Orizaba

La campaña del Mes del Testamento en Orizaba ha tenido buena respuesta de parte de la gente, indicó el notario público Omar Falcón, quien recordó que desde los 16 años la persona puede decidir a quién le pretende heredar sus bienes."Por primer año el costo de mil 150 pesos con algunas restricciones en cuestión de la forma, ha impactado favorablemente al otorgamiento de testamentos y creo que el flujo de clientes en las notarías ha sido importante en los últimos días".Acentuó que va creciendo la cultura de la realización del testamento, aunque esta cobra mayor fuerza entre los adultos mayores, pues los jóvenes son pocos los que acuden.Recordó que el programa que promueve el Colegio Nacional del Notariado por lo regular es en septiembre y octubre, pero como es un decreto por los mil 150 pesos en la entidad, pero hasta el momento no se sabe si podría alargarse la campaña en Veracruz.El fedatario público dijo que la gente de escasos recursos son los que se han beneficiado en este programa."Creo que muchas personas que tienen vivienda de interés social están acudiendo a las Notarías, pero es de hacer notar que las personas de edad están respondiendo favorablemente".Dijo que en el caso de las personas que tienen un crédito INFONAVIT, FOVISSSTE o con el banco, el hecho de que esté grabada la vivienda con hipoteca, no es una limitante para que puedan hacer su testamento."Cuándo alguna persona tiene un crédito el adeudo se cubre con un seguro, pero la propiedad queda bajo el resguardo de la propia legislación, donde si no hay un testamento se aplica lo que dice el Código Civil, pero si hay testamento se cumple la voluntad de la persona".